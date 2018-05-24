Помпео заявляет, что вскоре объявит о сроках разработки стратегии по противостоянию России
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Вашингтон. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео сообщил о планах назвать в ближайшее время сроки создания стратегии по противодействию России.
"В начале следующей недели я могу огласить это", - сказал М.Помпео в четверг на слушаниях в комитете по иностранным делам сената Конгресса США.
При этом задавший вопрос об этой стратегии сенатор Боб Менендес напомнил, что сроки разработки соответствующего документа должны были быть названы еще 12 апреля.
аю ар
Интерфакс