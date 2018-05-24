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Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 20:09 24.05.2018 - 20:09

Вашингтон. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео сообщил о планах назвать в ближайшее время сроки создания стратегии по противодействию России.

"В начале следующей недели я могу огласить это", - сказал М.Помпео в четверг на слушаниях в комитете по иностранным делам сената Конгресса США.

При этом задавший вопрос об этой стратегии сенатор Боб Менендес напомнил, что сроки разработки соответствующего документа должны были быть названы еще 12 апреля.

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