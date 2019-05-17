Этот контент был опубликован 17 мая 2019 г. 3:15

Вашингтон. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в интервью Fox News Radio сообщил, что обмен данными о готовящихся терактах между Россией и США помогал не раз спасать жизни граждан двух стран.

"Когда я был директором ЦРУ, мы сотрудничали в сфере борьбы с терроризмом во всем мире, мы передавали информацию о террористических угрозах между нашими двумя странам. Я точно знаю, что мы спасли Америку благодаря информации, предоставленной нам русскими, и я знаю, что мы спасли русские жизни с помощью информации, которая была у нас в распоряжении", - заявил Помпео.

Он уточнил, что есть как минимум три направления, по которым России и США стоит работать вместе. Это Афганистан, Северная Корея и борьба с терроризмом.

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