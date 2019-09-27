Вашингтон. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что обсудил в пятницу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым двусторонние и глобальные вопросы, в частности, тему контроля над вооружениями.
"Сегодня я встретился с министром иностранных дел Лавровым, чтобы обсудить двусторонние вопросы, а также ряд глобальных тем, включая контроль над вооружениями", - написал Помпео в своем твиттере.
"Несмотря на то, что в отношениях с Россией у нас существуют разногласия, мы должны быть конструктивными и двигаться вперед. Нам удавалось это в прошлом, и мы можем сделать это вновь", - добавил госсекретарь США.
Главы внешнеполитических ведомств РФ и США провели встречу ранее в пятницу в Нью-Йорке "на полях" 74-й сессии Генассамблеи ООН.
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