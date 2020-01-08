Этот контент был опубликован 8 января 2020 г. 18:51

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Брюссель. 8 января. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео призвал не чинить препятствий при расследовании причин крушения самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) под Тегераном, сообщил в среду госдепартамент.

"США призывают к всеобъемлющему сотрудничеству с любым расследованием причин катастрофы", - говорится в заявлении Помпео, распространенном американским внешнеполитическим ведомством. В нем не указывается, какие именно страны должны в данном случае сотрудничать.

"Госдепартамент США выражает соболезнования родным и близким 176 пассажиров и членов экипажа, погибших при трагическом крушении рейса PS752 украинских авиалиний. США будут продолжать внимательно следить за последствиями этой катастрофы и готовы предоставить Украине любую помощь", - говорится в заявлении.

Рано утром в среду самолет Boeing-737 украинской авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился ориентировочно после вылета из тегеранского аэропорта имени имама Хомейни. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

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