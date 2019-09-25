Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 3:16

Вашингтон. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео на встрече с главами МИД стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) обсудил вызовы со стороны России и Китая, а также ситуацию в Сирии и Йемене.

"Госсекретарь и министры иностранных дел обсудили растущие вызовы, которые Россия и Китай представляют для стабильности и безопасности региона. Участники согласились с необходимостью обеспечения мира и стабильности в Сирии и Йемене и обеспечения безопасности и процветания Ирака. Страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и Соединенные Штаты подчеркнули необходимость противодействия дестабилизирующему поведению Ирана в регионе", - говорится в сообщении госдепартамента.

Отмечается, что Помпео поблагодарил министров иностранных дел за их партнерские отношения с США и "подчеркнул важность региональной координации для решения проблем региона, в том числе в рамках многосторонних инициатив, таких, как международный механизм обеспечения безопасности на море и ближневосточный стратегический альянс".

Госсекретарь США также высоко оценил территориальное поражение ИГИЛ (ИГ, террористическая группировка, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии, но предупредил, что организация по-прежнему представляет угрозу и призвал к бдительности.

1вз бм

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!