Этот контент был опубликован 10 января 2020 г. 0:53

Вашингтон. 10 января. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе состоявшейся телефонной беседы договорились об участии НАТО в руководимой США международной коалиции против ИГ (запрещенная в РФ террористическая структура), сообщил американский госдепартамент в пятницу.

"Помпео и Столтенберг осудили дестабилизирующие насильственные действия Ирана, и отметили, что по-прежнему привержены противодействию международному терроризму, в том числе посредством участия НАТО в глобальной коалиции по разгрому ИГ и учебных миссиях в Ираке и Афганистане", - говорится в распространенном госдепом сообщении.

Помпео "повторил призыв президента Трампа о более активном участии НАТО в ближневосточном урегулировании, собеседники согласились, что НАТО может внести больший вклад в региональную безопасность и борьбу с международным терроризмом", отметил госдеп.

В беседе также затрагивалась тема нанесения Ираном ракетных ударов по американским военным базам в Ираке, и "угроз, которые Иран представляет для региона".

1гк мк

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