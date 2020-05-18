Этот контент был опубликован 19 мая 2020 г. 1:21

Вашингтон. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу совместные усилия по борьбе с новым типом коронавируса, сообщает госдеп.

"Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Турции Чавушоглу обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19, включая репатриацию граждан Турции и США, сотрудничество в области поставок и усилия альянса НАТО по реагированию на эпидемиологическую ситуацию", - говорится в заявлении официального представителя госдепартамента Морган Ортагус.

Отмечается, что глава госдепа поблагодарил Турцию за пожертвование средств индивидуальной защиты.

"Госсекретарь и министр иностранных дел также обсудили двусторонние отношения, в том числе вопросы экономики и безопасности", - добавила Ортагус.

1вз бм

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции