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Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 4:37 20.09.2018 - 04:37

Вашингтон. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - На состоявшейся в Вашингтоне встрече с министром обороны Филиппин Дельфином Лорензаной госсекретарь США Майк Помпео обсудил вопросы безопасности в Южно-Китайском море, терроризм и северокорейскую проблему, сообщил американский госдепартамент.

"Госсекретарь Помпео и министр Лорензана обсудили вопросы сотрудничества в привязке к вызовам, с которыми сталкивается региональная безопасность, включая милитаризацию Южно-Китайского моря, а также угрозы со стороны терроризма и усилия по денуклеаризации Северной Кореи", - говорится в сообщении госдепа, поступившем в "Интерфакс".

В нем отмечается, что стороны подтвердили свои обязательства по договору о совместной обороне от 1951 года.

М.Помпео заявил о готовности Соединенных Штатов продолжить "решительную поддержку модернизации вооруженных сил Филиппин".

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