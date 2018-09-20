Помпео и глава минобороны Филиппин обсудили ситуацию в Южно-Китайском море, терроризм и Северную Корею - госдеп
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Вашингтон. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - На состоявшейся в Вашингтоне встрече с министром обороны Филиппин Дельфином Лорензаной госсекретарь США Майк Помпео обсудил вопросы безопасности в Южно-Китайском море, терроризм и северокорейскую проблему, сообщил американский госдепартамент.
"Госсекретарь Помпео и министр Лорензана обсудили вопросы сотрудничества в привязке к вызовам, с которыми сталкивается региональная безопасность, включая милитаризацию Южно-Китайского моря, а также угрозы со стороны терроризма и усилия по денуклеаризации Северной Кореи", - говорится в сообщении госдепа, поступившем в "Интерфакс".
В нем отмечается, что стороны подтвердили свои обязательства по договору о совместной обороне от 1951 года.
М.Помпео заявил о готовности Соединенных Штатов продолжить "решительную поддержку модернизации вооруженных сил Филиппин".
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Интерфакс