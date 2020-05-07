Этот контент был опубликован 7 мая 2020 г. 19:25

Вашингтон. 7 мая. ИНТЕРФАКС - В преддверии 75-й годовщины окончания Второй мировой войны Соединенные Штаты и ряд европейских стран призывают к диалогу со всеми, кто заинтересован в создании сильной и свободной Европы, говорится в заявлении, распространенном в четверг Госдепартаментом США.

"Сегодня мы вместе работаем над созданием сильной и свободной Европы, в которой господствуют права человека, демократия и верховенство права", - говорится в совместном заявлении, подписанном госсекретарем США и главами МИД Болгарии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Чехии, Эстонии.

В заявлении отмечается, что "десятилетиями многие европейцы жертвовали жизнями в борьбе за свободу, поскольку многие были лишены своих прав и основных свобод".

"Общества за железным занавесом отчаянно искали путь к демократии и независимости", - подчеркивается в заявлении.

В нем также говорится, что "манипулирование историческими событиями, которые привели ко Второй мировой войне и произошедшему после нее разделу Европы, представляет собой жалкие усилия фальсифицировать историю".

"Будущее должно создаваться на основании исторических фактов и справедливости в отношении жертв тоталитарных режимов. Мы готовы к диалогу со всеми, кто заинтересован в реализации этих принципов", - подчеркивается в заявлении.

Его авторы вспомнили и о людях, принявших участие в борьбе против нацистской Германии. "Мы отдаем дань уважения погибшим и всем военным, которые сражались против нацистской Германии и положили конец холокосту", - говорится в документе.

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