Этот контент был опубликован 7 ноября 2019 г. 17:57

Берлин. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в четверг заявил, что НАТО продолжает играть важнейшую стратегическую роль в обеспечении безопасности в мире.

"Я думаю, что НАТО остается важным, возможно, одним из самых важных, стратегических партнёрств за всю историю", - сказал Помпео на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

По словам госсекретаря США, ввиду ключевой роли альянса необходимо, чтобы все страны-члены выполняли свои обязательства по расходам на оборону.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в свою очередь отметил, что также не разделяет мнения президента Франции Эмманюэля Макрона о "смерти мозга" НАТО из-за отсутствия координации внутри альянса.

"Я не согласен с (заявлением - ИФ) о смерти мозга НАТО. Я верю в международное сотрудничество", - сказал Маас.

"Наш ключевой интерес заключается в том, чтобы гарантировать безопасность... И поэтому мы благодарны нашим американским партнерам за их вклад в безопасность", - добавил министр.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о "смерти мозга" НАТО из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по НАТО, в частности, Турцией.

"У вас (НАТО - ИФ) нет никакой координации по принятию стратегических решений между США и их союзниками по НАТО", - добавил он, отметив, что необходимо "прояснить, каковы стратегические цели НАТО".

Макрон заявил, что Европа находится "на краю пропасти" и вновь выступил за "наращивание" оборонных возможностей Европы.

***/ 1вл эф мф

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!