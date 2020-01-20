Этот контент был опубликован 21 января 2020 г. 0:33

Вашингтон. 21 января. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Боливии Карен Лонгарик в ходе встречи обсудили предстоящие выборы в республике, сообщает американский Госдепартамент.

"Госсекретарь Помпео поздравил министра иностранных дел Лонгарика с новыми выборами, намеченными на 3 мая, и высоко оценил сотрудничество переходного правительства с Национальной ассамблеей Боливии в создании нового Высшего избирательного суда", - говорится в сообщении, распространенном внешнеполитическим ведомством США во вторник.

Отмечается, что глава Госдепартамента подчеркнул поддержку правительством США "свободных, справедливых, прозрачных и инклюзивных выборов и выделил области для международного сотрудничества в поддержку выборов в Боливии".

"Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Лонгарик также обсудили пути укрепления двусторонних отношений и улучшения экономических и торговых связей", - говорится в сообщении.

1вз мк

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!