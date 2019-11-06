Этот контент был опубликован 6 ноября 2019 г. 2:17

Вашингтон. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео и государственный министр иностранных дел Саудовской Аравии Абдель аль-Джубейр на встрече в Вашингтоне обсудили ситуацию в Йемене и регионе в целом.

Помпео по итогам встречи написал в твиттере, что "выразил признательность Саудовской Аравии за помощь в содействии достижению соглашения между Правительством Йеменской Республики и Переходным советом Южного Йемена, что является важным шагом на пути к политическому урегулированию".

СМИ Саудовской Аравии в свою очередь информировали, что во время встречи стороны признали важность "стратегических отношений между государствами и той роли, которую они играют в обеспечении интересов своих народов и содействии региональной и международной безопасности и миру".

Они также "обсудили пути развития сотрудничества во всех областях, последние события на региональном и международном уровнях и совместные усилия с участием двух государств".

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