Этот контент был опубликован 9 апреля 2020 г. 12:13

Вашингтон. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил с израильским премьером Биньямином Нетаньяху иранский вопрос и проблемы безопасности Израиля.

"Мы обсудили дестабилизирующее поведение Ирана в регионе", - написал в своем твиттере Помпео.

По его словам, "США непоколебимо привержены (защите) безопасности Израиля. И всегда стоят плечом к плечу с Израилем".

Собеседники также обсудили усилия, предпринимаемые США и Израилем по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19, отметил Помпео.

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