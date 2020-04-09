Вашингтон. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил с израильским премьером Биньямином Нетаньяху иранский вопрос и проблемы безопасности Израиля.
"Мы обсудили дестабилизирующее поведение Ирана в регионе", - написал в своем твиттере Помпео.
По его словам, "США непоколебимо привержены (защите) безопасности Израиля. И всегда стоят плечом к плечу с Израилем".
Собеседники также обсудили усилия, предпринимаемые США и Израилем по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19, отметил Помпео.
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