Этот контент был опубликован 15 января 2020 г. 1:07

Вашингтон. 15 января. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху последние события на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба Госдепартамента.

"Госсекретарь Помпео и премьер-министр Нетаньяху обсудили последние региональные события, связанные с дестабилизирующими действиями Ирана. Госсекретарь Помпео подтвердил, что приверженность США безопасности Израиля непоколебима", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что военная база Таджи в Ираке подверглась ракетному обстрелу. В ночь на 8 января иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетный удар по двум военным объектам в Ираке, на которых размещены силы возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Это стало ответом Тегерана на убийство в ходе американской спецоперации близ Багдада командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани.

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