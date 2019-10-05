Этот контент был опубликован 5 октября 2019 г. 16:35

Вашингтон. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в субботу в Афинах провел переговоры с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом, в ходе которых коснулся, в частности, темы энергетики, сообщает госдеп.

"Госсекретарь Помпео подчеркнул важность Греции как столпа стабильности в восточной части Средиземноморья и ее позитивную роль в вопросах регионального политического и экономического сотрудничества. Госсекретарь и премьер-министр также обсудили тему сотрудничества в энергетике", - говорится в заявлении представителя госдепартамента Морган Ортагус.

"Госсекретарь Помпео также заявил, что воодушевлен планами Греции по экономическим реформам", - отмечается в документе.

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