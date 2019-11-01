Этот контент был опубликован 1 ноября 2019 г. 13:44

Вашингтон. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помео в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу подчеркнул важность соблюдения договоренностей Турции США по зоне безопасности на сирийско-турецкой границе, говорится в опубликованном в пятницу заявлении официального представителя госдепа США Морган Ортагус.

"Госсекретарь указал на нашу позицию, предусматривающую, чтобы турецкие военные и поддерживаемые Турцией сирийские оппозиционные силы действовали в соответствии с заявлением по зоне безопасности. Это же касается и отвод сил Отрядов народной самообороны", - заявила Ортагус.

"Госсекретарь подчеркнул, что всем сторонам следует придерживаться духа и буквы заявления, чтобы удовлетворить наши общие интересы и решить проблемы в Сирии", - говорится в ее заявлении.

Разговор Чавушоглу и Помпео состоялся в четверг. Сам Помпео написал в Twitter, что его беседа с Чавушоглу была "очень хорошей".

17 октября Турция и США согласовали вопросы функционирования зоны безопасности на сирийско-турецкой границе. В заявлении говорится, что Вашингтон и Анкара признают важность поддержания зоны безопасности на границе Сирии с Турцией ввиду обеспокоенности этой страны проблемами обеспечения национальной безопасности.

В нем отмечается, что в зоне безопасности "будет собрано тяжелое вооружение, находящееся в распоряжении "Отрядов народной самообороны", разрушены фортификационные сооружения и другие их позиции".

При этом "турецкая сторона выражает приверженность обеспечению безопасности и благополучия местных жителей во всех населенных пунктах, расположенных в зоне безопасности, и отмечает, что будет действовать с максимальной осторожностью, чтобы не нанести ущерб гражданским лицам и инфраструктуре".

В пятницу сообщалось, что турецкие и российские военные приступили к совместному патрулированию на севере Сирии. Цель патрулирования на данный момент - убедиться, что от границы отведены силы курдских военизированных формирований. Также военные займутся сбором разведданных и разминированием.

Также сообщается, что американские военные второй день патрулируют район с нефтяными месторождениями в Сирии.

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