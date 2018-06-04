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Этот контент был опубликован 4 июня 2018 г. 17:02 04.06.2018 - 17:02

Вашингтон. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе переговоров в Вашингтоне одобрили поэтапный план действий, касающийся урегулирования ситуации вокруг города Манбидж в Сирии, заявили в госдепе.

"Они (М.Помпео и М.Чавушоглу - ИФ) изучили рекомендации турецко-американской рабочей группы по Сирии относительно будущего нашего двустороннего сотрудничества в Сирии по вопросам, представляющим взаимный интерес, включая гарантии безопасности и стабильности в Манбидже", - говорится в заявлении госдепа.

"С этой целью они одобрили план действий и подчеркнули обоюдную приверженность к его исполнению, что отражает согласие (США и Турции - ИФ) тщательно следить за развитием событий на местах", - отмечается в документе.

Кроме этого, стороны обсудили ряд других тем, связанных с отношениями между Вашингтоном и Анкарой и региональными делами, и подтвердили намерение бороться с терроризмом.

Город Манбидж контролируются Сирийскими демократическими силами, которых поддерживают США. Костяк этих сил составляют сирийские курды из Партии демократического союза (ПДС), которую Турция считает террористической организацией.

Войска Турции при поддержке оппозиционной Свободной сирийской армии очистили от сил ПДС город Африн и теперь при поддержке США хотят очистить от курдов Манбидж.

1аю ар

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