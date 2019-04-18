Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 3:28

Вашингтон. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео и исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан встретятся с главой МИД Японии Таро Коно и министром обороны Такэси Ивайя 19 апреля в столице США, сообщает госдеп.

"Госсекретарь США Майк Помпео и исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан примут у себя министра иностранных дел Японии Таро Коно и министра обороны Такэси Ивайю в рамках заседания Консультативного комитета по безопасности ("2 + 2") в пятницу, 19 апреля, в государственном департаменте", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Согласно ему, основное внимание на совещании будет уделено координации между США и Японией по вопросам региональной безопасности, среди которых "достижение окончательной, полностью проверенной денуклеаризации" КНДР, "укрепление потенциала американо-японского альянса" и сотрудничество в целях "поддержания свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".

Участники также обсудят продолжающуюся реорганизацию вооруженных сил США в Японии.

1вз ад

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