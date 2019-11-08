Берлин. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майкл Помпео подверг критике внутреннюю и внешнюю политику России.
"Россия вторгается к своим соседям, уничтожает политических оппонентов. Она подавляет независимость православной церкви Украины. Российские власти применяют полицейские рейды и пытки против крымских татар и украинцев, противостоящих российской агрессии", - заявил Помпео в пятницу на конференции в Берлине "Уроки 1989 года. Свобода и наше будущее".
Он отметил, что на российском Кавказе, в частности, в Чечне, "любой человек, которого власти считают нежелательным, просто исчезает".
Помпео также заявил, что энергопоставки в Европу не должны зависеть от России.
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