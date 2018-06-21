Помпео может в ближайшие выходные посетить Пхеньян - СМИ
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Гонконг. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео может нанести визит в КНДР в ближайшие выходные дни или же на следующей неделе, сообщают южнокорейские СМИ со ссылкой на заявление парламентария Пак Чжэ Вона от "Партии мира и демократии" Южной Кореи.
Законодатель сообщил в радиопрограмме, что М.Помпео планировал посетить Пхеньян раньше, чтобы обсудить с руководством Северной Кореи дальнейшие конкретные шаги по реализации договоренностей сингапурского саммита США-КНДР от 12 июня, однако отложил поездку в связи с визитом лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекин.
"Тем не менее, он, скорее всего, поторопится и приедет в выходные дни, или на будущей неделе", - сказал законодатель.
Как отмечают СМИ, пока не известно, насколько достоверной информацией располагает Пак Чжэ Вон.
1гк БП
Интерфакс