Этот контент был опубликован 13 января 2020 г. 20:10

Вашингтон. 13 января. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео надеется, что Иран разделяет взгляды США о необходимости вернуться к взаимному уважению, заявил он в понедельник, выступая в Стэнфордском университете.

"Мы не знаем, какой будет реакция иранского режима на то, что мы продолжаем восстанавливать наши средства сдерживания (в отношении Ирана - ИФ). Если мы все сделаем правильный выбор и вернемся к взаимному уважению, это принесет пользу миру", - сказал госсекретарь США.

"Мы надеемся, что руководство Исламской республики Иран разделяет наши взгляды, и мы надеемся, что сможем достигнуть этого для укрепления безопасности здесь и для стабильности на Ближнем Востоке и по всему миру",- добавил Помпео.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетный удар по двум военным объектам в Ираке, на которых размещены силы возглавляемой США коалиции по борьбе против группировки ИГ. Это стало ответом Тегерана на убийство в ходе американской спецоперации близ Багдада командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани.

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