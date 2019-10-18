Брюссель. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу выразил надежду на то, что соглашение Турции и США по северу Сирии удастся выполнить.

"Я очень надеюсь, что мы продолжим выполнять его (это соглашение), что турки, которые являются частью соглашения, как и мы, а также находящиеся в регионе боевики Отрядов народной самообороны серьезно отнесутся к принятым обязательствам, и что в последующие 96 часов нам удастся достичь выполнения пунктов соглашения", - сказал он в Брюсселе на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

При этом он добавил, что это соглашение может послужить во благо не только региону на севере Сирии, но и приведет к более широкомасштабному решению конфликта в Сирии.

Помпео напомнил, что США были против турецкого вторжения на север Сирии, и не считали это правильным подходом, в то время как Столтенберг добавил: "Важно, что два члена НАТО - США и Турция - смогли достичь соглашения".

Накануне вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров в Анкаре заявил, что США и Турция смогли договориться о временном прекращении огня на севере Сирии, чтобы позволить курдским "Отрядам народной самообороны" отвести свои силы от границы с Турцией.

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