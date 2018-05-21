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Этот контент был опубликован 21 мая 2018 г. 15:22 21.05.2018 - 15:22

Вашингтон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Глава госдепа США Майк Помпео заявил в понедельник, что надеется на поддержку всех союзников Вашингтона в том, что касается претворения в жизнь новой американской стратегии по Ирану.

"Мы ожидаем поддержки наших союзников по всему миру. В частности, наших европейских друзей, но не только их", - сказал он в ходе выступления в Вашингтоне.

Далее М.Помпео быстро перечислил, ряд арабских и других стран, считающихся союзниками США, в поддержке которых Вашингтон в данном случае нуждается.

Ранее лидеры западноевропейских стран заявили, что не согласны с решением президента США Дональда Трампа выйти из соглашения по атому между Ираном и "шестеркой" международных посредников.

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