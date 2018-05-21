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Этот контент был опубликован 21 мая 2018 г. 15:30 21.05.2018 - 15:30

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Вашингтон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео заявил в понедельник, что надеется на поддержку всех союзников Вашингтона в том, что касается претворения в жизнь новой американской стратегии по Ирану.

"Мы ожидаем поддержки наших союзников по всему миру. В частности, наших европейских друзей, но не только их", - сказал он в ходе выступления в Вашингтоне.

Далее М.Помпео быстро перечислил ряд арабских и других стран, считающихся союзниками США, в поддержке которых Вашингтон в данном случае нуждается.

Позже, отвечая на вопросы, госсекретарь пообещал, что будет "активно работать на дипломатическом уровне", чтобы убедить союзников в правильности подхода Вашингтона к иранской проблеме.

По его словам, США примут к сведению опасения ряда своих союзников. В то же время, М.Помпео заявил, что убежден в возможности убедить иностранных партнеров в том, что позиция США - правильная.

Ранее лидеры западноевропейских стран заявили, что не согласны с решением президента США Дональда Трампа выйти из соглашения по атому между Ираном и "шестеркой" международных посредников.

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