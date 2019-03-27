Этот контент был опубликован 27 марта 2019 г. 21:37

Вашингтон. 27 марта. ИНТЕРФАКС - В НАТО на следующей неделе могут объявить о дополнительных мерах, нацеленных на противодействие шагам РФ, связанным с Украиной, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.

"Я надеюсь, что на следующей неделе я смогу объявить о еще одной серии мер, которые мы примем вместе (в НАТО - ИФ)", - приводят американские СМИ слова М.Помпео, сказанные на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей США.

Главы МИД стран НАТО 3-4 апреля проведут встречу в Вашингтоне.

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