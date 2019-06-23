Этот контент был опубликован 24 июня 2019 г. 1:16

Вашингтон. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Глава Госдепартамента США Майк Помпео в беседе с журналистами выразил надежду, что переговоры с КНДР по денуклеаризации скоро продолжатся и письмо президента США Дональда Трампа Ким Чен Ыну поможет этому.

"Вчера вечером сообщалось о письме, которое было отправлено президентом Трампом председателю Киму (Ким Чен Ыну - ИФ). Я могу подтвердить, что это письмо действительно было отправлено. И я надеюсь, что это послужит хорошей основой для нас, чтобы возобновить важные переговоры с КНДР по денуклеаризации полуострова", - сказал Помпео.

По его словам, США, начиная с саммита в Ханое, работает над возобновлением переговоров с Пхеньяном.

Он подчеркнул, что реакция Ким Чен Ына на письмо Трампа демонстрирует, что сейчас есть "реальная возможность" для продолжения диалога.

"Мы буквально готовы начать в любой момент, если северокорейцы укажут, что они готовы к этим обсуждениям", - добавил госсекретарь США.

Ранее ЦТАК сообщало, что лидер КНДР Ким Чен Ын получил письмо от президента США и остался доволен его содержанием. По его информации, Ким Чен Ын "с удовлетворением отметил, что письмо - отличное".

В конце февраля 2019 года в Ханое прошел второй саммит США-КНДР. Однако эта встреча в верхах завершилась преждевременно, без подписания итогового соглашения.

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