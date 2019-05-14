Этот контент был опубликован 15 мая 2019 г. 1:39

Вашингтон. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Как очень продуктивную охарактеризовал госсекретарь Майк Помпео беседу с президентом России Владимиром Путиным по сирийской проблеме.

"У нас состоялась очень продуктивная беседа по вопросам продвижения вперед по Сирии, по тем аспектам, в которых мы можем действовать совместно, по которым у нас есть ряд совпадающих интересов, по тому, как продвинуть политический процесс", - заявил Помпео на борту самолета журналистам, сопровождающим его в поездке.

По словам госсекретаря, он "очень взволнован этой частью беседы".

Встреча состоялась в Сочи после переговоров Помпео и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

1гк тг

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