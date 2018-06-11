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Этот контент был опубликован 11 июня 2018 г. 8:29 11.06.2018 - 08:29

Вашингтон. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео написал на своей странице в "Твиттере", что встречи в Сингапуре американских и северокорейских дипломатов, в рамках подготовки саммита США-КНДР, носят содержательный и подробный характер.

"Предметные и детальные встречи в Сингапуре сегодня, пока посол (США на Филиппинах Сун - ИФ) Ким встречается с КНДР", - говорится в сообщении.

Ранее М.Помпео также написал, что США "остаются приверженными полной, достоверной и не подлежащей отмене денуклеаризации Корейского полуострова".

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына запланирована на 12 июня в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре. Оба лидера уже прибыли в Сингапур. Ожидается, что основное внимание на саммите будет посвящено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

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