Помпео назвал встречи представителей США и КНДР в Сингапуре накануне саммита двух стран "предметными и детальными"
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Вашингтон. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео написал на своей странице в "Твиттере", что встречи в Сингапуре американских и северокорейских дипломатов, в рамках подготовки саммита США-КНДР, носят содержательный и подробный характер.
"Предметные и детальные встречи в Сингапуре сегодня, пока посол (США на Филиппинах Сун - ИФ) Ким встречается с КНДР", - говорится в сообщении.
Ранее М.Помпео также написал, что США "остаются приверженными полной, достоверной и не подлежащей отмене денуклеаризации Корейского полуострова".
Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына запланирована на 12 июня в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре. Оба лидера уже прибыли в Сингапур. Ожидается, что основное внимание на саммите будет посвящено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.
1аю пч
Интерфакс