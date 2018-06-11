Помпео назвал полную денуклеаризацию Корейского полуострова единственным результатом в отношениях с КНДР, который примут США
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*** Санкции против КНДР останутся в силе вплоть до полной денуклеаризации
Гонконг. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео заявил в понедельник в Сингапуре, что при урегулировании отношений с КНДР Вашингтон готов принять только окончательную денуклеаризацию Корейского полуострова.
"Полная, достоверная и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова - единственный результат, который примет США", - сказал он.
Он отметил, что санкции против КНДР останутся в силе вплоть до ее полной денуклеаризации.
Как сообщалось, в воскресенье для проведения двусторонней встречи в Сингапур прибыли лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп.
Их встреча запланирована на 12 июня в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре. Ожидается, что основное внимание на саммите будет посвящено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.
1аю пч
Интерфакс