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Этот контент был опубликован 11 июня 2018 г. 12:10 11.06.2018 - 12:10

*** Санкции против КНДР останутся в силе вплоть до полной денуклеаризации

Гонконг. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео заявил в понедельник в Сингапуре, что при урегулировании отношений с КНДР Вашингтон готов принять только окончательную денуклеаризацию Корейского полуострова.

"Полная, достоверная и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова - единственный результат, который примет США", - сказал он.

Он отметил, что санкции против КНДР останутся в силе вплоть до ее полной денуклеаризации.

Как сообщалось, в воскресенье для проведения двусторонней встречи в Сингапур прибыли лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп.

Их встреча запланирована на 12 июня в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре. Ожидается, что основное внимание на саммите будет посвящено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

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