Этот контент был опубликован 28 марта 2019 г. 6:34

*** США и НАТО готовят новые меры против РФ в связи с Крымом и Азовским морем

*** США ведет обмен разведданными с Украиной

Вашингтон. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Противодействие политике России и Китая останется приоритетным направлением деятельности американского государственного департамента США в 2020 финансовом году, заявил госсекретарь США Майк Помпео

"Первое, в чем я хочу заверить, мы позаботимся о том, чтобы Китай и Россия не смогли получить стратегическое преимущество в эпоху новой конкуренции великих держав", - сказал дипломат .

Он выступил на слушаниях в Комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса по бюджету госдепа на 2020 финансовый год.

М.Помпео, в частности, сообщил, что США совместно с НАТО намерены объявить о новых мерах в отношении Москвы в связи с Крымом и ситуацией в Азовском море.

"На следующей неделе, надеюсь, когда здесь будут наши коллеги по НАТО, мы сможем объявить о новой серии действий, которые предпримем совместно, против того, что Россия делает в Крыму и в Азовском море", - сказал М.Помпео.

На 4 апреля в Вашингтон запланирован форум НАТО, посвященный 70-й годовщине образования альянса.

М.Помпео отметил: "Я не знаю, что мы сделали все, что можем" для оказания помощи Украине.

"Мы постоянно оцениваем, предоставляем ли мы Украине не только достаточные ресурсы... и правильные ли инструменты используем. Не только инструменты, которые вы видите - боеприпасы и оружие - но и обмен разведданными... все то, на что мы способны", - заявил госсекретарь.

Он также сказал, что Вашингтон продолжает "оказывать давление на Россию в связи с ее попытками вмешательства в выборы, как мы сегодня видим на Украине".

В качестве других приоритетов внешней политики США М.Помпео назвал усилия по денуклеаризации Северной Кореи, поддержку народа Венесуэлы в области "мирного восстановления демократии", противостояние угрозам со стороны Ирана, оказание помощи странам-союзницам "в сфере безопасности и экономической независимости".

Госдепартамент запросил на 2020 финансовый год $40 млрд на обеспечение своей деятельности и оказание иностранной помощи.

Из них, как сообщалось ранее, на противодействие России планируется израсходовать $661 млн, на иностранную помощь - $5,3 млрд.

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