Этот контент был опубликован 2 декабря 2019 г. 16:12

Вашингтон. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Страны НАТО в настоящее время главным образом должны противодействовать вызовам со стороны России и Китая, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.

"НАТО была создана для борьбы с Советским Союзом, и была альянсом в области безопасности в противовес Советскому Союзу. Советского Союза больше не существует, а Россия остается. Но природа угрозы от России изменилась, сейчас она представляют большую угрозу в сфере кибербезопасности", - сказал он, выступая в Луисвиллском университете.

Он указал на необходимость гарантировать возможность НАТО противостоять и этому типу угрозы. Также среди угроз для США он назвал Китай.

"Китай представляет собой огромный риск номер два (после России - ИФ)", - сказал Помпео.

По его словам, Китай пытается "проникнуть в системы, технологии и коммуникации НАТО".

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