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Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 18:23 31.05.2018 - 18:23

Вашингтон. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео считает, что переговоры, прошедшие с северокорейской делегацией в Нью-Йорке - содержательные.

"Содержательные переговоры с командой из Северной Кореи", - написал М.Помпео в Twitter.

Госсекретарь добавил, что стороны обсудили "наши приоритеты по потенциальному саммиту между нашими лидерами".

Переговоры с северокорейской делегацией во главе с заместителем председателя Центрального Комитета Трудовой партии Кореи генералом Ким Ён Чхолем проходят в Нью-Йорке второй день подряд.

Ранее в четверг М.Помпео также сообщил, что он провел "хороший" ужин в Нью-Йорке с Ким Ён Чхолем.

На прошлой неделе Белый дом распространил письмо Д.Трампа, в котором президент США сообщил, что отказывается от проведения саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, намеченного на 12 июня, из-за враждебных заявлений со стороны КНДР.

Пхеньян отреагировал на это, заявив, что по-прежнему готов к диалогу. После этого американский президент сказал, что не исключает, что саммит КНДР-США все же состоится.

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