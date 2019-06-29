Этот контент был опубликован 29 июня 2019 г. 15:30

Вашингтон. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в субботу высоко оценил взаимоотношения между Соединенными Штатами и Южной Кореей.

"Приятно быть снова в Сеуле. Наш всеобъемлющий стратегический альянс с Южной Кореей является опорой безопасности, стабильности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе", - написал Помпео в твиттере.

Ранее президент США Дональд Трамп прибыл в Южную Корею из Японии, где он принимал участие в двухдневном саммите G20 в Осаке. В демилитаризованной зоне, возможно, состоится встреча Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

1тэ ав

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