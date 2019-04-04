Этот контент был опубликован 4 апреля 2019 г. 20:54

Вашингтон. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в четверг заявил, что российское руководство придерживается "империалистической доктрины", которая в том числе привела к вмешательству Москвы во внутренние дела Венесуэлы.

"Это империалистическая доктрина президента России Владимира Путина, свидетельством чего являются агрессия в отношении Грузии и Украины, вмешательство в дела Сирии, а теперь еще и Венесуэлы", - заявил в четверг М.Помпео после встречи глав МИД стран Североатлантического альянса в Вашингтоне.

М.Помпео подчеркнул, что Россия стремится разделить союзников США и ослабить их позиции.

"С учетом российской агрессии в отношении западных демократий мы решили улучшить нашу оборону против гибридных атак, разработать новые стратегии, чтобы им противостоять", - добавил М.Помпео.

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