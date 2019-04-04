Этот контент был опубликован 4 апреля 2019 г. 21:09

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Вашингтон. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в четверг заявил, что российское руководство придерживается "империалистической доктрины", которая в том числе привела к вмешательству Москвы во внутренние дела Венесуэлы.

"Это империалистическая доктрина президента России Владимира Путина, свидетельством чего являются агрессия в отношении Грузии и Украины, вмешательство в дела Сирии, а теперь еще и Венесуэлы", - заявил в четверг М.Помпео после встречи глав МИД стран Североатлантического альянса в Вашингтоне.

М.Помпео подчеркнул, что Россия стремится разделить союзников США и ослабить их позиции.

"С учетом российской агрессии в отношении западных демократий мы решили улучшить нашу оборону против гибридных атак, разработать новые стратегии, чтобы им противостоять", - добавил М.Помпео.

В марте стало известно о прибытии в Венесуэлу двух самолетов с группой из 99 российских военнослужащих. По данным СМИ, группу возглавлял начальник главного штаба Сухопутных войск РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в Венесуэле находятся военные эксперты из России, которые занимаются реализацией положений договоров по военно-техническому сотрудничеству.

28 марта военный атташе посольства страны в Москве Хосе Рафаэль Торреальба Перес заявил, отвечая на вопрос "Интерфакса", что российские военные прибыли в Венесуэлу только для обсуждения ВТС, никакого проведения совместных операций не обсуждается. "Присутствие российских военных в Венесуэле связано с обсуждением сотрудничества в военно-технической сфере. Подчеркиваю, что речь идет только о военно-техническом сотрудничестве, но никоим образом российское военное присутствие не связано с возможностью проведения военных операций (в Венесуэле, - "ИФ")", - сказал военный атташе.

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