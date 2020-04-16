Этот контент был опубликован 16 апреля 2020 г. 8:11

Вашингтон. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео считает, что Китай должен нести ответственность за то, что не в полном объеме предоставил имеющуюся в его распоряжении информацию о коронавирусе COVID-19.

"Китайское правительство должно сказать правду, и его следует привлечь к ответственности", - заявил глава госдепа в эфире телеканала Fox New.

По его словам, он провел многочисленные беседы с коллегами из различных стран мира. "Они все тоже видят (...) отсутствие своевременной общей информации. Это не просто поставило под угрозу американцев, это поставило под угрозу людей по всему миру", - отметил Помпео.

Он напомнил, что вирус начал распространяться из китайского Уханя, где расположен институт вирусологии, однако не стал утверждать, что именно это учреждение стало источником коронавируса. "Еще многое следует выяснить", - отметил госсекретарь.

"Риск, связанный с отсутствием прозрачности, сохраняется. Она нужна нам еще сегодня", - подчеркнул Помпео.

1гк др

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!