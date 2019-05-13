Этот контент был опубликован 14 мая 2019 г. 1:16

Вашингтон. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым обсудит Иран и ситуацию в Сирии, сообщил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

"Иран будет на повестке дня в Сочи. Иран играет дестабилизирующую роль в Сирии. Наша внешняя политика заключается в том, чтобы в рамках необратимого политического процесса, который спецпредставитель по Сирии Джим Джеффри возглавляет вместе с госсекретарем, вывести из Сирии все силы под иранским командованием и контролем", - заявил Б.Хук журналистам.

"Мы знаем, что в интересах России стабилизировать Сирию, и пока Иран использует Сирию в качестве пусковой площадки для продвижения своих внешнеполитических целей, она не будет стабильной", - добавил он.

Президент РФ Владимир Путин во вторник в Сочи примет госсекретаря США М.Помпео и главу МИД РФ Сергея Лаврова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Завтра главным будут переговоры между Лавровым и Помпео, и потом они оба придут к президенту, президент их примет, и они расскажут о результатах своих переговоров и обсудят те вопросы, которые очевидны", - сказал Д.Песков журналистам.

Ранее С.Лавров заявил, что хочет прояснить на встрече с М.Помпео, как США планируют выходить из кризиса вокруг СВПД, ситуацию вокруг Ирана. Кроме того, С.Лавров намерен обсудить с американским коллегой судьбу договора о СНВ.

В Москве считают, что С.Лавров и М.Помпео будут говорить о кризисе в Венесуэле, ситуации в Сирии и на Украине.

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