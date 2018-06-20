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Вашингтон. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в ходе апрельской встречи с Ким Чен Ыном пошутил об убийстве лидера КНДР, пишет в среду американский журнал "Вэнити фэр" со ссылкой на источник в ЦРУ.

Издание напоминает, что в 2017 году М.Помпео заявил о возможности смены режима в Северной Корее. "Люди Северной Кореи, которые, как я уверен, являются прекрасными людьми, хотят ухода (Ким Чен Ына - ИФ)", - сказал тогда американский госсекретарь.

В апреле М.Помпео прибыл в Пхеньян с официальным визитом, в ходе которого северокорейский лидер напомнил ему о данном заявлении.

"Помпео не дрогнул", - приводит издание слова источника. По его словам, М.Помпео пошутил, что он все еще пытается убить Ким Чен Ына, и "оба засмеялись".

Ранее М.Помпео предупреждал о возможных последствиях свержения северокорейского лидера. Он сказал, что уход Ким Чен Ына не будет "безупречно хорошим" для Америки.

1кю ар ки

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Интерфакс