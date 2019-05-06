Этот контент был опубликован 6 мая 2019 г. 21:04

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Вашингтон. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в понедельник выразил обеспокоенность Вашингтона в связи с предполагаемым вмешательством РФ в американские выборы, сообщают СМИ Америки.

По данным журналистов, М.Помпео заявил сопровождающим его в Финляндии журналистам, что вмешательство в выборы "неприемлемо, и мы будем делать все возможное, чтобы препятствовать ему".

М.Помпео добавил, что у него получился "хороший разговор" с С.Лавровым, в ходе которого они обменялись мнениями по широкому спектру вопросов. Глава госдепа признал, что позиции сторон по многим темам не совпадают, однако есть желание попытаться сотрудничать по тем аспектам, по которым это возможно.

Глава российского МИД и госсекретарь США в понедельник провели переговоры в финском Рованиеми. С.Лавров по итогам встречи заявил журналистам, что переговоры были конструктивными, они с М.Помпео обсудили региональные вопросы, международные отношения в целом и темы, касающиеся стратегической стабильности.

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