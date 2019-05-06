Вашингтон. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в понедельник выразил обеспокоенность Вашингтона в связи с предполагаемым вмешательством РФ в американские выборы, сообщают СМИ Америки.
По данным журналистов, М.Помпео заявил сопровождающим его в Финляндии журналистам, что вмешательство в выборы "неприемлемо, и мы будем делать все возможное, чтобы препятствовать ему".
Глава российского МИД и госсекретарь США в понедельник провели переговоры в финском Рованиеми. С.Лавров по итогам встречи заявил журналистам, что переговоры были конструктивными, они с М.Помпео обсудили региональные вопросы, международные отношения в целом и темы, касающиеся стратегической стабильности.
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