Этот контент был опубликован 1 ноября 2019 г. 12:21

Берлин. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу, 8 ноября посетит Германию, сообщила официальный представитель правительства ФРГ Мартина Фиц.

"Состоятся переговоры с канцлером. В центре беседы будут двусторонние отношения и актуальные международные вопросы", - сказала Фиц журналистам в Берлине в пятницу.

По словам представителя правительства, у Помпео в Берлине также запланированы встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом, министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и министром финансов Олафом Шольцем.

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