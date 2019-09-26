Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 19:01

Нью-Йорк (ООН). 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Сотрудники государственного департамента действовали правильно в ситуации с беседой американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского, заявил в четверг госсекретарь США Майк Помпео.

"Насколько мне известно...все действия, которые предпринимали сотрудники государственного департамента, были совершенно приемлемыми", - сказал Помпео, выступая на пресс-конференции.

Помпео подчеркнул, что с момента, когда на Украине начало работать новое правительство, США пытаются активизировать отношения с этой страной, чтобы, в частности, способствовать борьбе с коррупцией.

Как ранее сообщали СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления.

Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы демократы в Палате представителей инициировали процедуру импичмента в отношении Трампа.

По требованию законодателей стенограмма беседы Трампа с Зеленским в июле также была передана им для изучения. Вместе с тем, как сообщают СМИ, это не заставило их отказаться от свертывания процедуры импичмента.

Опубликованный Белым домом документ составлен, основываясь на записях сотрудников администрации США, присутствовавших в кабинете Трампа во время телефонного разговора с Зеленским. Согласно стенограмме, Трамп действительно просил Зеленского провести расследование по делу Байдена. Однако в тексте нет признаков угроз и шантажа со стороны американского президента. Сам Зеленский ранее на этой неделе заверил, что Трамп не оказывал на него давления по делу Байдена.

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