Этот контент был опубликован 3 мая 2020 г. 16:45

Вашингтон. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Длительное отсутствие руководителя КНДР Ким Чен Ына на публике не удивляет госсекретаря США Майкла Помпео, при этом глава американской дипломатии не сообщил, с чем это может быть связано.

"Я не могу сообщить о том, что нам известно о деятельности Ким Чен Ына в этот период, почему он отсутствовал на протяжении этого времени, но ранее уже бывало так, что на протяжении длительного времени руководитель Ким не появлялся на публике, так что в этом нет ничего беспрецедентного", - сказал он в воскресенье в интервью американскому телеканалу ABC News.

Ранее в воскресенье в канцелярии президента Южной Кореи журналистам сообщили, что, по мнению экспертов, длительное отсутствие ким Чен Ына не было связано с какой-либо операцией.

"Есть сообщения прессы о том, что руководителю Киму сделали операцию, они основаны на наблюдениях за манерой его ходьбы, однако в канцелярии президента считают, что эти сообщения не соответствуют действительности", - сообщил в воскресенье журналистам представитель канцелярии южнокорейского президента.

На чем основаны такие выводы, представитель канцелярии не сообщил.

Накануне впервые за 20 дней северокорейская пресса опубликовала кадры с участием лидера КНДР Ким Чен Ына.

Руководитель КНДР был запечатлен на открытии завода по производству минеральных удобрений в городе Сунчхоне (провинция Пхеннан-Намдо).

Это первое появление Ким Чен Ына на публике с 11 апреля.

Ким Чен Ын за это время пропустил несколько важных для КНДР мероприятий, в том числе 15 апреля - День Солнца, государственный праздник, когда в стране отмечают день рождения основателя государства Ким Ир Сена.

В связи с этим СМИ ряда стран за прошедшее время периодически передавали со ссылкой на источники, что северокорейский лидер может быть тяжело болен или даже скончался.

***/ 1ар мф

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!