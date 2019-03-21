Этот контент был опубликован 21 марта 2019 г. 18:28

Иерусалим. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в четверг не смог поделиться какими-либо деталями о планах США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, сообщает корреспондент издания "Гаарец".

"Нет", - сказал находящийся с визитом в Израиле М.Помпео, отвечая на вопрос журналистов о том, может ли он поделиться подробностями о плане США признать право Израиля на Голанские высоты и сроках его реализации.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что "настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами".

Голанские высоты до 1967 года являлись частью Сирии. Две трети высот были заняты Израилем в ходе Шестидневной войны в начале июня 1967 года.

В декабре 1981 года парламент Израиля принял закон о распространении израильской юрисдикции на Голанские высоты.

СБ ООН не признал это решение. Генассамблея ООН неоднократно называла аннексию незаконной и призывала Израиль вернуть Голаны сирийцам.

1бф ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!