Этот контент был опубликован 10 апреля 2019 г. 3:58

***Он считает неверным сравнивать захват Голанских высот и действия России в Крыму

Вашингтон. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео признал, что Белый дом пока не выработал политики на случай объявления Израилем суверенитета над территориями на западном берегу реки Иордан.

"Мы находимся в процессе выработки нашего видения этого", - заявил он, отвечая в сенате на вопрос о том, продолжают ли США выступать против аннексии Израилем земель на западном берегу Иордана.

Сенатор уточнил: "Значит, сегодня Вы не можете сообщить нам о политике США по этой проблеме".

М.Помпео парировал: "Думаю, я ответил на вопрос так, как и собирался ответить".

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о том, что планирует объявить суверенитет над поселениями на западном берегу Иордана в случае победы на выборах, состоявшихся в минувший понедельник.

Госсекретарь заявил, отвечая на вопрос другого сенатора о том, в чем разница между захватом Израилем Голанских высот и российской "аннексией" Крыма, что ситуацию в этих двух случаях нельзя сравнивать.

Он пояснил, что Израиль захватил Голаны, защищаясь от агрессии, чтобы обеспечить свою безопасность. России же в случае с Крымом никто не угрожал.

Сенат в очередной раз заслушал М.Помпео по бюджету Госдепартамента США на следующий финансовый год.

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