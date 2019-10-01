Вашингтон. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что не считает выполнимым требование нескольких комитетов конгресса организовать слушания с рядом его сотрудников по теме контактов американской администрации с Киевом.

"Учитывая, что в запросе есть существенные нарушения процедурного характера, а также - нарушающие закон аспекты, то организовать показания в даты, указанные в запросе, невозможно", - отметил он в письме в конгресс, датированном 1 октября.

"Я обеспокоен некоторыми аспектами вашего запроса. Их можно интерпретировать лишь как ничем не обоснованную попытку запугивания и угроз в отношении профессионалов, работающих в госдепе", - добавил он.

Помпео объяснил, что запрос кот палаты представителей оформлен так, что его можно трактовать лишь как просьбу добровольно дать пояснения на слушаниях. Для этого, отмечает глава госдепа, требуется немало времени на подготовку. В частности, сотрудники имеют право нанять адвокатов и вместе с ними подготовиться к слушаниями.

Также Помпео не устраивает нежелание конгрессменов-демократов допустить на слушания юриста, представляющего интересы госдепа. Госсекретарь США назвал такое стремление незаконным и пояснил, что задача такого юриста - убедиться, что на слушаниях не будет озвучена засекреченная информация.

Также ему не понравилось, что конгрессмены попросили пятерых сотрудников госдепа, вызванных на слушания, передать им ряд рабочих документов. Помпео предупредил, что выполнение этого требования, по сути, было бы федеральным преступлением, поскольку эти документы - собственность госдепа, а не его сотрудников.

"Я не приемлю такую тактику и буду использовать все имеющиеся в моем распоряжении способы, чтобы предотвращать такие попытки запугать честных профессионалов, работать с которым в госдепартаменте - честь для меня", - заявил он.

Ранее в палате представителей призвали пятерых сотрудников госдепа дать показания в рамках расследования о контактах администрации Дональда Трампа с Украиной. Демократы считают, что Трамп использовал эти контакты не в интересах страны, а лишь чтобы нанести вред своему политическому сопернику - бывшему вице-президенту Джо Байдену. В связи с этим в палате представителей ранее в сентябре запустили процедуру импичмента против Трампа.

В конгресс для дачи пояснений вызвали спецпосланника США по Украине Курта Волкера, который, как стало известно СМИ в пятницу, подал в отставку, бывшего посла США на Украине Мэри Йованович, заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента, постпреда США при ЕС Гордона Сондлэнда и советника госдепа Ульрих Брехбуля.

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