Этот контент был опубликован 15 мая 2019 г. 2:04

Вашингтон. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео переадресовал ответ на вопрос, является ли освобождение украинских моряков, задержанных российскими пограничниками 25 ноября 2018 года в Керченском проливе, обязательным условием для встречи лидеров России и США администрации президента.

"Я оставляю этот ответ Белому дому", - сказал Помпео журналистам.

В России находившимся на судах 24 украинцам, включая двух сотрудников СБУ, предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ). Наказание по данной статье предусматривает до шести лет заключения. Лефортовский суд Москвы 17 апреля продлил до конца июля сроки ареста всем 24 морякам. Срок предварительного расследования продлен до 25 августа.

Госсекретарь США также не стал заявлять, что Иран несет ответственность за атаки на суда у побережья ОАЭ.

"Мне нечего конкретно добавить о связи между этими действиями и Ираном. Думаю, в ближайшие часы и дни мы узнаем ответ на этот вопрос, но сегодня вечером у меня ничего нет", - отметил он.

12 мая ливанские СМИ сообщали о взрывах и пожарах на танкерах в порту Фуджейры в Объединенных Арабских Эмиратах, но управление порта и власти эмирата опровергали эту информацию. Позднее МИД ОАЭ сообщил о "вредительских актах", зафиксированных в отношении четырех судов вблизи территориальных вод ОАЭ.

На фоне этих событий США опубликовали предупреждение о том, что "Иран или его марионетки" могут попытаться повлиять на навигацию коммерческих и военных судов в регионе.

Со своей стороны глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что атаки на корабли у побережья ОАЭ являются попыткой усилить напряженность в регионе. Как заявил иранский министр, Тегеран предполагал, что подобные диверсии будут происходить в регионе.

Отношения между США и Ираном в последнее время обострились. На фоне американских угроз в адрес Ирана Пентагон в среду перебросил на авиабазу Эль-Удейд в Катаре два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress. Иран на прошлой неделе заявил, что прекращает выполнение ряда обязательств в рамках соглашения 2015 года о ядерной программе.

1вз тг

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