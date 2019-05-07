Этот контент был опубликован 7 мая 2019 г. 4:24

Вашингтон. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео считает, что перед нынешней американской администрацией стоит целый ряд важных внешнеполитических задач, но не уверен, что успеет решить их все.

"Их (задач - ИФ) целая гроздь, я не уверен, что у нас есть время на весь список", - сказал он в интервью финской газете Helsingin Sanomat.

М.Помпео, перечисляя первоочередные задачи администрации Дональда Трампа, сказал, что США "продолжают надеяться, что удастся осуществить полностью проверяемую денуклеаризацию Северной Кореи".

По словам дипломата, Вашингтон стремятся к тому, чтобы "решить вопрос с ситуацией в Венесуэле".

"Мы убеждены, что в результате нашей политики в отношении Исламской Республики Иран мы укрепили стабильность на Ближнем Востоке", - заявил госсекретарь.

1гк ав

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!