Этот контент был опубликован 13 мая 2020 г. 11:04

Иерусалим. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Американский госсекретарь Майк Помпео в среду обвинил Иран в разжигании террора на фоне пандемии коронавируса в мире.

"Даже во время пандемии иранцы используют ресурсы аятоллы для разжигания террора в мире, даже когда иранцы так упорно борются (с коронавирусом - ИФ)", - сказал Помпео перед началом переговоров с Нетаньяху, трансляцию вел офис израильского премьера в твиттере.

"Это говорит многое о душах тех людей, которые руководят этой страной", - добавил Помпео.

Помпео также добавил, что собирается обсудить в Израиле борьбу против коронавируса, в частности, технологии, разрабатываемые в Израиле для решения проблем, связанных с COVID-19.

Нетаньяху в свою очередь поблагодарил за то, что Помпео выбрал Израиль в качестве первой заграничной поездки с начала коронавируса.

По словам Нетаньяху, во время переговоров он планирует поднять тему коронавируса и совместной борьбы США и Израиля с ним, проблему иранской агрессии и оружейное эмбарго против Ирана.

"У нас много тем для разговора. Первая - это чума, которой обеспокоен весь мир. Мы хотим поговорить об укреплении нашего партнерства и сотрудничества против распространения вируса. Вторая тема - это то, что охватило наш регион, террор и агрессия иранцев, и я вновь хочу выразить свою благодарность за твердую позицию, которую заняли вы и администрация США, выйдя из опасного соглашения (СВПД - ИФ) и нанося урон террористическим лидерам Ирана. И третья - это оружейное эмбарго против Ирана", - сказал израильский премьер.

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