Этот контент был опубликован 27 ноября 2019 г. 5:50

Вашингтон. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео обвинил китайские власти в грубых нарушениях прав человека и репрессиях в отношении уйгурского населения Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, потребовав освобождения заключенных.

Он сослался на имеющиеся в распоряжении госдепартамента США секретные китайские документы.

"В них подробно описываются жестокие задержания и систематические репрессии китайской стороны в отношении уйгуров и других представителей мусульманских меньшинств в Синьцзяне", - сказал Помпео журналистам.

Он подчеркнул: "Мы призываем китайское правительство немедленно освободить всех тех, кто произвольно задержан, и положить конец этой драконовской политике, которая является террором в отношении его собственных граждан в Синьцзяне".

По его словам, "есть факты серьезнейших нарушений прав человека, и это не случайно, все делается преднамеренно, и эта политика продолжается".

Ранее с критикой Китая по вопросу Синьцзяна выступили в ООН представители западных стран.

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь назвал обвинения в адрес Пекина необоснованными, добавив, что они являются "грубым вмешательством во внутренние дела Китая и преднамеренной провокацией".

Наблюдатели обращают внимание, что заявления Помпео прозвучали в условиях, когда США и Китай приступили к финальной фазе заключения первого этапа соглашения по торговле, призванного положить конец торговой войне.

Одновременно, резко негативную реакцию Пекина вызвало принятие американским Конгрессом законопроекта по ситуации в Гонконге, которое МИД КНР также назвал грубым вмешательством во внутренние дела КНР.

Замминистра иностранных дел КНР Чжэн Цзэгуан накануне заявил американскому послу в Пекине: "Конгресс США откровенно вмешивается во внутренние дела Китая, пренебрегает фактами, преувеличивает, потворствует и поддерживает насильственные преступления и хаос со стороны антикитайских сил, чем грубо нарушает международное право и основополагающие нормы международных отношений. Китайская сторона выражает в связи с этим глубокое возмущение и заявляет протест".

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